ضمن جهود التحالف الوطني.. تمديد 1246 وصلة مياه شرب نظيفة فى قرى ومراكز الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 01:32 مساءً - نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى، فى تركيب 1246 وصلة مياه شرب نقية ل 1246 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الدقهلية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كأهلهم؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

وأكدت الدكتورة هالة عبدالرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية على أن العمل التنموى والاجتماعى، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات؛ لتخفيف العبء عن كأهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الدقهلية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة، موضحًا أن المواطن المستفيد من أى خدمة من خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، وقد نجحت فرق العمل المنتشرة فى محافظة الدقهلية فى تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين فى قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، مؤكدًا على أنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه فى دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قد قامت بتركيب 58,355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.