قبل لقاء ليفربول ضد ساوثهامبتون.. محمد صلاح يسطر تاريخًا ذهبيًا فى "آنفيلد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 12:36 مساءً - يمتلك محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سجلاً ذهبيًا على ملعب "آنفيلد" الذي يستضيف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الخامسة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح في اختبار جديد مع ليفربول ضد ساوثهامبتون

ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 67 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة على أرسنال صاحب الوصافة، ومن المفترض ألا يجد ليفربول صعوبة فى الفوز على ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ولم يحقق سوى انتصارين الموسم الحالي بالدوري.

وسجل محمد صلاح أو صنع هدفًا فى 12 من أصل 13 مباراة خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد" هذا الموسم منها 11 مباراة متتالية.

كما لم ينجح أي من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2017، في التسبب في تسجيل أكثر من 100 هدف في المباريات (داخل الأرض) مثلما فعل محمد صلاح في ملعب "أنفيل" مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه قادمًا من روما الإيطالي.

ولم تتوقف أرقام محمد صلاح المميزة على ملعب "آنفيلد" عند هذا الحد، بل سجل "الفرعون المصري" 101 هدف على ملعب "آنفيلد" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، متساويًا مع واين روني الذي سجل نفس الرصيد من الأهداف على ملعب "أولد ترافورد" رفقة مانشستر يونايتد.

ويعد محمد صلاح ثالث أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلاً للأهداف في المباريات المنزلية متساويًا مع واين روني، خلف تييري هنري الذي سجل 114 هدفًا في ملعب "هايبري" معقل نادي أرسنال القديم، وسيرجيو أجويرو صاحب الـ 106 هدفًا مع مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد".

محمد صلاح عن التتويج بجائزة الكرة الذهبية: أحلم بتحقيق كل شىء

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن أمله في الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، موضحًا أنه لا توجد أنباء جديدة بشأن مفاوضات التجديد مع ليفربول.

وقال محمد صلاح في حواره مع شبكة "TNT" البريطانية الشهيرة عن إمكانية تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية"، "أريد تحقيق كل شيء، لكن في البداية علينا التركيز على تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وكشف محمد صلاح عن كواليس أحاديثه مع مدافعي الفرق المنافسة في المباريات قائلاً، "أتبادل الحديث مع مدافعي الخصم، وإذا تحدث البعض منهم عني بشكلٍ سلبي لا أشارك معهم في ذلك، فقط أخبرهم لا أحتاج سوى لفرصة واحدة وسأجعلك تندم على هذه الكلمات".

وأوضح محمد صلاح، "أنا هنا منذ 8 سنوات، أظن أن كل شيء على ما يرام، أنا مازال استمتع بالتدريبات والمباريات، التواجد هنا لمدة 8 سنوات، أمرا ليس سهلا، خاصة مع اللعب لفريق كبير مثل ليفربول، والقتال على كافة الألقاب، فهذا أمر لا يصدق".