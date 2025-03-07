سلطات سوريا تعتقل رئيس الاستخبارات العامة السابق في نظام الأسد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 11:30 صباحاً - قال مصدر أمني سوى لوكالة الانباء السورية "سانا"، إنه بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت القوات الأمنية في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا، والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد نظام الرئيس السابق حافظ الأسد.

وبحسب "سانا"، تأتي هذه التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة، لضمان سلامة المواطنين.

وشهدت اللاذقية وجبلة اشتباكات بين قوات الأمن العام ومسلحين، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق الريفية.

وقال مصدر قيادي بإدارة الأمن العام لـ"سانا": "نعلن حظراً للتجوال في مدن اللاذقية وطرطوس، وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة"، مشيراً إلى أن "عمليات التمشيط سوف تستهدف فلول ميليشيات الأسد ومن قام بمساندتهم ودعمهم".

وأضاف المصدر: "نوجه رسالة لمن يريد تسليم سلاحه ونفسه للقضاء، أن يسارع بذلك عبر توجهه لأقرب نقطة أمنية".

وقال الأمن العام إن "مجموعات من فلول الأسد تقوم باستهداف عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية... كما استهدفت المجموعات أيضاً سيارات الإسعاف كانت تحاول إجلاء المصابين قرب البلدة".

واستقدمت السلطات السورية تعزيزات أمنية إلى المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً، وقامت باستهداف المسلحين الذين تحصنوا في القرية.

وأشار الأمن العام إلى أن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية كانت تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري" في إشارة إلى قائد الفرقة 25 في جيش النظام السابق.