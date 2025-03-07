طقس اليوم الجمعة.. عودة الشبورة وأمطار في هذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 10:33 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 7 مارس 2025 الموافق 7 رمضان، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.