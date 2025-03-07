اتحاد الكرة يحدد 25 مارس لمواجهة منتخب مصر وسيراليون بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 12:36 صباحاً - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث تقام المواجهة يوم 25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في القاهرة.

وتأتي هذه المباراة بعد مواجهة المنتخب المصري لنظيره الإثيوبي يوم 21 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات، حيث يسعى "الفراعنة" إلى تحقيق انتصارين متتاليين لتعزيز حظوظهم في التأهل إلى المونديال.

ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.