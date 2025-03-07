حمزة الجمل مديرا فنيا لإنبى وأحمد فتحى وحمص مدربان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 12:36 صباحاً - أعلن نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين حمزة الجمل مديراً فنياً جديداً للفريق ويعانوه أحمد فتحى ومحمد حمص.

ويعانى إنبى من التراجع على مستوى النتائج منذ تولى محمد إسماعيل القياد الفنية للفريق البترولي، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات أمام سموحة، وكان آخرهم الخسارة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبى بنتيجة 3-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.