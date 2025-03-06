شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن عن توقعات الطقس غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يوم الجمعة 7 مارس 2025، سيشهد عدد من الظواهر الجوية أبرزها في وجود شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تتواجد فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

فيما تتواجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات المستمرة من المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطقس.