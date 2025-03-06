أكرم القصاص وخالد النبوى وشيرى عادل في عزاء والد دينا كُريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 08:33 مساءً - بدأ عزاء الخبير الاقتصادى محسن كريم والد المنتجة دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والفنان خالد النبوي والفنانة شيرى عادل والفنان محمد علاء جاميكا، محمود التوني رئيس قناة الحياة.

وكان توفى يوم الثلاثاء، الماضى الخبير الاقتصادى محسن كُريم والد المنتجة دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد مصطفى محمود فى الدقى.

وكانت دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".

وأضافت دينا كُريم، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، أن كل عام بنشوف اللى بيحبه الناس وبناء عليه بنختار العمل اللى بيحبه للسنة اللى بعدها.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.