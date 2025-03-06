محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى افتتاح الجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عام على تأسيسه (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 08:33 مساءً - شهد اللواء دكتور خالد مجاور ،محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، احتفال منطقة شمال سيناء الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيسه في السابع من شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ شمال سيناء ، علي دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأشار المحافظ إلي أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة في قلوب المصريين بصفة خاصة وفي قلوب العالم أجمع بصفة عامة.

ووجه المحافظ الشكر إلي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، علي الجهود المبذولة في نشر صحيح الدين والفكر المستنير.

عقد الإحتفال في المدينة الشبابية بمدينة العريش في حضور القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.