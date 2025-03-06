براءة نجل الشيخ محمد حسان من تهمة حيازة سلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 07:33 مساءً - قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة خالد حسام نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري، على خلفية ضبطه داخل سيارته خلال قيادتها بأحد الشوارع بمدينة أكتوبر.

وفي وقت سابق أنكر نجل الداعية الإسلامي أمام جهات التحقيق علاقته بالمواد المخدرة المضبوطة بسيارته خلال سيره بأحد الشوارع التابعة لقسم أول أكتوبر.

وقال المحامي ماهر الزملي أن الدائرة 25 جنايات بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، قضت فى وقت سابق، ببراءة خالد حسام نجل الداعية محمد حسان من تهمة تعاطى المواد المخدرة.

ودفع محامى نجل محمد حسان ببطلان إجراءات الضبط والإحضار الصادرة بحق موكله، كما تمسك بأقوال موكله في التحقيقات التي أنكر صلته بالمواد المخدرة أو تعاطيه لها.

وقال المحامى في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما تم تداوله بإيجابية العينة المأخوذة من موكله لتعاطي المخدرات، حيث نفى تماما أن يكون تم عرض موكله على الطب الشرعي لتحليل المخدرات.