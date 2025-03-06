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الخارجية: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تؤكد بقاء الفلسطينيين على أرضهم

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الخارجية: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تؤكد بقاء الفلسطينيين على أرضهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 05:25 مساءً - أكدت وزارة الخارجية، أن  الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تؤكد بقاء الفلسطينيين على أرضهم والرفض القاطع للتهجير وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية، إن مراحل خطة إعادة إعمار غزة تتضمن بناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق.

وتابعت الخارجية، أن خطة إعادة إعمار غزة تراعي حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة إلى إغاثة الشعب الفلسطيني حتى يستعيد الحياة الطبيعية.

تحقيق الأمن بقطاع غزة 

وأكملت الخارجية: “خطة إعادة إعمار غزة تناولت تحقيق الأمن في القطاع من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم”.

وتابعت:" خطة إعادة إعمار غزة تشمل تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على القطاع". 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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