وزارة الخارجية تعقد لقاءات موسعة مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 04:29 مساءً - في إطار الجهود المبذولة للترويج للخطة العربية "للتعافى المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة" التى اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة الثلاثاء الماضى، عقدت وزارة الخارجية سلسلة لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك ممثلى المنظمات الدولية حيث تم استعراض خلالها التصور الشامل للخطة وعناصرها ومراحلها الثلاث والتى ستشمل ازالة ٥٠ مليون طن من الركام، وازالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء اجمالى ٤٦٠ ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق. وقد تم التأكيد خلال اللقاءات على أن الخطة تم صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة وحتى يستعيد الحياة الطبيعية. كما تناولت اللقاءات عدد من الموضوعات الأخرى من بينها تحقيق الأمن فى قطاع غزة من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، فضلا عن تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة.

وعقدت وزارة الخارجية جلسة إحاطة موسعة اليوم الخميس للمراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، حيث تم تقديم عرض متكامل حول الخطة العربية وعناصرها المختلفة بشكل مفصل والتأكيد على بقاء الفلسطينيين على ارضهم، كما تناولت الجلسة مخرجات القمة العربية وما عكسه البيان الختامي من اعتماد الدول العربية للخطة المصرية، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة، فضلا عن الترحيب باستضافة مصر لمؤتمر دولى لإعادة الإعمار بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.