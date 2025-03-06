هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 03:31 مساءً - أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيان عن زلزال حدث منذ قليل بخليج العقبة، مؤكدا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 131 كيلومتر شمال شرم الشيخ.

وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث

وقت الحدوث : 1:42:28 مساء بالتوقيت المحلي

4.19 درجة على مقياس ريختر

القوة :

خط العرض

۲۸,۹۷ شمالا

خط الطول : ٣٤,٨٠ شرقا

العمق

۱۹.۳۳ كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات