مرصد الأزهر: 65 صفحة يوضح فيها داعش كيفية تنفيذ الهجمات الفردية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 03:31 مساءً - الأسلحة البيضاء والأسلحة النا-رية والد-هس أدوات "ذئاب التنظيم" في هجماتهم

تراجع قدرات التنظيم العسكرية وفقدان أماكن التمركز الجغرافي لا يعني زوال خطر داعش

اعتماد خطط مكافحة إرهاب دا-عش بناءً على الهياكل التقليدية للتنظيم سيؤدي إلى خسارة المعركة ضدّه

توزيع هذا الدليل عبر المنصات الرقمية يسهل وصول أفكار التنظيم إلى الأفراد المعرضين لخطر التطرف

أصدر تنظيم دا-عش مؤخرًا دليلًا إلكترونيًا يمتد على 65 صفحة، يهدف إلى تدريب الأفراد الذين يُطلق عليهم الذئاب المنفردة وتجنيدهم. يحمل الدليل عنوان "كيفية تنفيذ الهجمات الفردية"، ويتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية والمعلومات التي تقدم شروحًا مفصلة حول طرق تنفيذ وتخطيط الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى كيفية اختيار الأهداف الملائمة. هذه الخطوة تعكس بوضوح أهمية هذا النوع من الإرهاب بالنسبة للتنظيم، حيث يسعى إلى تعزيز قدرات الأفراد المنفردين على تنفيذ عملياتهم بشكل فعال.

الأسلحة المستخدمة

ويوضح محتوى الدليل كيف أن تنظيم دا-عش يركز بشكل كبير على تدريب الأفراد على تنفيذ أعمال العـ-نف، حيث يتناول الدليل عدة أساليب تتعلق بتنفيذ هذه الأعمال، بما في ذلك الهجمات باستخدام الأسلحة البيضاء مثل السكا-كين، والأسلحة النا-رية، بالإضافة إلى أساليب أخرى مثل الد-هس.

علاوة على ذلك، يقترح الدليل طرقًا لإحداث حوادث سير متعمدة، وكذلك إشعال حرائق في الغابات كوسائل لإلحاق الأ-ذى. كما يشجع الدليل الأفراد على استهداف المدنيين والأماكن العامة، مثل الأسواق والمطاعم ووسائل النقل، بهدف تحقيق أكبر عدد ممكن من الضحايا.

توقيت التنفيذ

يُبرز أحد الأقسام في الدليل أن التوقيت الأمثل لتنفيذ الهجمات قد يكون في ساعات الليل، حيث يُعتقد أن معظم "الكفار" -وفقًا لما ورد في الدليل- يكونون في حالة سُكر أو غير قادرين على القيادة بشكل سليم. كما يحتوي الدليل على إرشادات تتعلق بكيفية اقتناء المواد اللازمة لصناعة المتفـ-جرات دون التعرض للاكتشاف، بالإضافة إلى نصائح حول الأساليب الفعّالة لاستخدام الأسـ-لحة.

أهداف الاستراتيجية الجديدة

يُعتبر هذا الدليل عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الجديدة لتنظيم دا-عش، التي تهدف إلى تعزيز الهجمات الفردية في الدول الغربية، خصوصًا في ظل تراجع قدرات التنظيم العسكرية في كل من سوريا والعراق. وقد تم توزيع هذا الدليل عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم، بما في ذلك تطبيق تيليجرام، مما يسهل وصوله إلى الأفراد المعرضين لخطر التطـ-رف.

✍️ بدوره، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطـ-رف أن استمرارية تنظيم دا-عش في نشر الأدلة الإرهابية عبر المنصات الرقمية تشير إلى أن خطره قائم، حتى بعد تراجعه عن السيطرة على مناطقه الجغرافية. إذ يعتمد التنظيم على استراتيجيات حديثة تستهدف تجنيد الذئاب المنفردة، مستفيدًا من الفضاء الإلكتروني كأداة فعالة لنشر أفكاره الهدامة وتهديداته تجاه المجتمعات الغربية. ويُعتبر هذا الدليل الإرهابي بمثابة جرس إنذار، حيث يُظهر كيف يمكن للأفكار المتطرفة أن تتحول إلى أفعال عنيفة ينفذها أفراد بشكل مستقل، بعيدًا عن الهياكل التقليدية للتنظيم.