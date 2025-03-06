رفح: وصول 38 مصابا وجريحا ومريضا فلسطينيا و55 مرافقا لهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 03:31 مساءً - وصل الى ميناء رفح البرى قادما من جانب قطاع غزة 38 مصابا وجريحا ومريضا فلسطينيا برفقتهم 55 من أهاليهم .

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البرى بأن هؤلاء المصابين والجرحى والمرضى الفسطينيين ومرافقيهم من ضمن الدفعة الـ34 وتم توزيعهم على الأطقم الطبية واستقلوا سيارات الاسعاف في طريقهم الى المستشفيات بشمال سيناء وباقي المحافظات لتقديم العناية الطبية لهم .

ولفت إلى أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين وصولوا إلى المستشفيات في مصر يتجاوز حتى الآن أكثر من 1200 فرد .

من جانب آخر لاتزال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية تنتظر فى ساحة معبر رفح البري فى انتظار دخول قطاع غزة فور فتح إسرائيل للمنافذ.