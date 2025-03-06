أمن القاهرة يشن حملة لملاحقة وضبط القائمين على تصنيع الألعاب النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما 1401 قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما 6830) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط 7 أشخاص بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزتهم 1850 قطعة ألعاب نارية متنوعة.

كما ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم 3315 قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته 500 قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.