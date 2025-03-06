مواعيد قطارات السكة الحديد على خط ”القاهرة - أسوان” والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - نقدم لكم قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان ، والعكس) والإسكندرية أسوان والعكس، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

محمد يوسف

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