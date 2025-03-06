السفير المصري في الرياض يلتقي مع وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عضو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 08:24 صباحاً - التقى السفير "إيهاب أبو سريع"، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، مع الوزير "عادل الجبير"، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشئون المناخ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

أكد السفير "إيهاب أبو سريع" حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق جديدة، وهو ما أمن عليه وزير الدولة السعودي، مؤكداً على وجود روابط تاريخية وأسرية راسخة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع الاتفاق على أهمية استمرار التنسيق والتشاور اتصالاً بالقضايا الراهنة التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين الشقيقين.