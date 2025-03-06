الحلقة ال 5.. فهد البطل يقابل شقيقه وعمه غلاب للمرة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 12:32 صباحاً - استمر مسلسل فهد البطل الحلقة الـ 5 في تصاعد أحداثها بعدما قابل فهد عمه غلاب للمرة الأولى أثناء وجوده في حفل عيد ميلاد بنت توفيق التمساح ليتذكر مشهد قتل عمه لوالده، الأمر الذي استمر بعدها حتي لفت انتباه توفيق التمساح ليوبخه ويطالبه بضرورة الابتعاد.

كانت بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل فهد البطل من خلال عرض حمزة العيلي " نادر " العمل على فهد البطل " أحمد العوضي " كسائق وشرح لوالده توفيق التمساح " البزاوي " السبب وراء عرضه العمل على فهد.

الحلقة استمرت حتي موافقة فهد على عرض حمزة العيلي ليبدأ خطته في الانتقام من توفيق التمساح بأن يكون ظلاً لهم.

مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة تعرض مساء اليوم الأربعاء وتشهد بدء فهد خطة الانتقام من توفيق التمساح وعمه غلاب معاً خاصة وأن الثنائي بينهما شراكة فى العمل، حيث طلب فهد من صديقه ريكو (عصام السقا) التوسط له للعمل في ورش ومحلات التمساح، وبالفعل وافق نادر (حمزة العيلى) ابن توفيق على تشغيل فهد في ورشهم، اذ يخطط فقط للدخول وسطهم حتى يكبر معهم والانتقام منهم بعد ذلك.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل نجاح فهد فى التصدي لرجال شامل (محسن منصور) حيث دخل فى معركة كبيرة معهم فى شق التعيان برفقة صديقه ريكو واستطاع الهرب بعدما لقنهم درساَ كبيراً، وساعدته كناريا (ميرنا نور الدين) بانتظاره وأخذه بالتروسيكل قبل حاق رجال شامل به، ويتم أخذ فهد بعد ذلك على القسم هو وشامل وتم توقيع شامل على عدم تعرض لفهد.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.