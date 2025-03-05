لقاءات لوزير الخارجية والهجرة مع عدد من الوزراء الكونجوليين خلال زيارته إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 10:28 مساءً - التقى وزير الخارجية خلال تواجده في مطار برازافيل مساء الاربعاء ٥ مارس مع عدد من الوزراء الكونجوليين، ومنهم وزير العدل ووزير الشئون الإقتصادية ووزير التعليم العالي ووزيرة النقل والطيران المدني، حيث أكد الوزير عبد العاطى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأشقاء في الكونجو في جميع القطاعات الفنية، خاصة بالمجالات الاقتصادية والعلمية وبالنقل والطيران والتعاون القضائي، منوها إلى الخبرات المصرية في بناء القدرات من خلال أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري.