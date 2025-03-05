الحلقة 5.. محمد ثروت يقتحم مكتب أوس أوس ويهدده بالقتل فى مسلسل عقبال عندكوا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 09:32 مساءً - اقتحم بليلة "محمد ثروت" مكتب عبد البديع "أوس أوس" وطالبه بحقوقه في استغلال موهبة بطة "ايمي سمير غانم" وتحقيق أرباح طائلة من خلف نجاحات أغانيها، وطالبه أوس أوس بعدم التهور وتحذيره من أن مساعديه ورجال الأمن يحيطون مكتبه من كل اتجاه.

ورفع بليلة "محمد ثروت" عصا كبيرة وهدده بالقتل إلا لم يحصل على حقوقه ثم اقتحم المكتب حد رجال الأمن ليصيبه بليلة بالعصا دون قصد ليسقط مغما عليه، ثم يستفيق بعدها ويضبط بليله، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل عقبال عندكوا، شهدت رواية أنش "محمد ثروت" قصة جديدة من مشاهير الترندات في المسلسل، بطة التي تؤديها "ايمي سمير غانم" والشاعر أحمد حته "حسن الرداد" وسعيهما لتحقيق الشهرة.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، ذهاب أحمد حته "حسن الرداد" لمقابلة الفنانة بشرى لعرض أعماله الشعرية عليها، وجلست تستمع إلى أعماله ولكنها تجاهلته وقاطعته خلال أداءه بسبب رداءة الكلمات.

وحاول أحمد حته "حسن الرداد"، أن يلقى عليها أعمال أخرى من تأليفه ولكنها رفضت وطالبته بعدم الاتصال بها مجددا وتعقبها على السوشيال ميديا وأمرت مساعديها بطرده من المنزل، فهاجمها بسبب سوء معاملتها له ووعدها أن تأتي لشراء أشعاره بعد أن يشتهر ولكنها تجاهلته وأصرت على خروجه من منزلها.

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