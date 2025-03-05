انتشار معدات شفط المياه وفرق الطوارئ بالقاهرة والجيزة للتعامل مع الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 07:28 مساءً - انتشرت، ظهر اليوم، معدات شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى، وذلك فى ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد، ومناطق من شمال الوجه البحرى، ومحافظات القاهرة الكبر

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار متقطعة على بعض المناطق، أدت إلى وجود تجمعات للمياه، تعاملت معها المعدات وفرق التطهير.

ومن الجديد بالذكر قيام فرق التطهير والصيانة بتكثيف تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحى لتعزيز قدرتها على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة.