هيئة الرعاية الصحية بأسوان تطلق الدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 09:32 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان الدورة الرمضانية لكرة القدم للعاملين بالهيئة والمنشآت التابعة لها للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن سعي الهيئة لدعم النشاط الرياضي وتعزيز أسلوب الحياة الصحي خلال شهر رمضان المبارك.

وقد حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، يرافقه الدكتور أحمد حسن، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

تقام هذه الدورة بمشاركة واسعة من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان، ويشرف على تنظيمها فريق وحدة الدعم المعنوي بالفرع. وقد أسفرت المباراة الافتتاحية عن فوز فريق فرع الهيئة على فريق مستشفى المسلة التخصصي بنتيجة 5-1.

تأتي هذه الدورة في إطار اهتمام الهيئة بالأنشطة الترفيهية والرياضية على مستوى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات. وتُعزز هذه الأنشطة روح العمل الجماعي وتوطيد علاقات التواصل والترابط بين العاملين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بينهم في مختلف الجوانب الاجتماعية، والترفيهية، والرياضية مما يساهم في ترسيخ أسس روح الفريق بين أفراد الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.