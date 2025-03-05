ولى عهد الكويت يبعث برسالة شكر إلى الرئيس السيسى على استضافته القمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 09:32 صباحاً - بعث ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، برسالة شكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي هذا نصها:

«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

يطيب لي وأنا أغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد حضوري ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ومشاركتي في القمة العربية غير العادية التي استضافها بلدكم الشقيق في القاهرة، أن أعرب لفخامتكم عن جزيل الشكر وعميق الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من كرم ضيافة وحفاوة استقبال جسَّدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأؤكد أن استضافة بلدكم الشقيق لهذه القمة غير العادية بمشاركة واسعة عالية المستوى في ظروف بالغة التعقيد والدقة عكست الدور المحوري والهام لجمهورية مصر العربية الشقيقة على المستويين الإقليمي والدولي، آملا في أن تسهم القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة في تعزيز العمل العربي المشترك وتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا الراهنة وخصوصا القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس أولوياتنا ولا ندخر جهدا في سبيل دعمها، مجددين موقف دولة الكويت الثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة، مؤكدين مساندتنا لسعيه في نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أراضيه.

وختاما أبعث إلى فخامتكم أطيب التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية داعيا المولى (عزَّ وجلَّ) أن يوفقكم ويبارك في جهودكم لقيادة بلدكم وشعبكم الشقيق نحو مزيد من التقدم والرفعة والازدهار. وتقبلوا فخامتكم بالغ تقديرنا».