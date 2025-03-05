كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «تأملات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 09:32 صباحاً - في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف، وحرصًا على نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الروحية نظّمت وحدة الجودة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ندوة تثقيفية بعنوان: «تأملات في استقبال شهر رمضان» يوم الثلاثاء 4 من رمضان 1446هـ، برعاية الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وتحت إشراف الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية.

استضافت الندوة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء وزارة الأوقاف، تقدّمهم الدكتور سعيد هلالي، عميد كلية اللغة العربية السابق أستاذ البلاغة والنقد، متحدثًا، والدكتور محمد عابدين، متحدثًا، والشيخ السيد عبد المقصود، قارئًا، وفضيلة الشيخ عمر عدلي، مبتهلًا.

تناولت الندوة ضرورة التهيئة الروحية لشهر رمضان وأهميتها، مع التركيز على كيفية استثماره في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية.

كما تطرّق المتحدثون إلى تحقيق التوازن بين العبادات والأنشطة الحياتية اليومية، وأثر الصيام في تهذيب النفس، وترسيخ قيم الصبر والتسامح والتكافل الاجتماعي.

وفي ختام الندوة، أكّد المشاركون على ضرورة الإعداد الجيد للشهر المبارك من خلال وضع منهج متكامل للعبادة، والتأمل في معاني الصيام، والحرص على الأعمال الصالحة، مع التشديد على أهمية نشر ثقافة الرحمة والتضامن المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

شهدت الندوة حضورًا مكثفًا من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطالبات الكلية، وذلك ضمن البروتوكول القائم بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والفكري، وترسيخ المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف.