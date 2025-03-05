وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 04:32 صباحاً - وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونجو
توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر الأربعاء ٥ مارس إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونجو.
ومن المقرر أن يقوم الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو، حول سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.