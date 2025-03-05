وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 04:32 صباحاً - وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونجو

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر الأربعاء ٥ مارس إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونجو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو، حول سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.