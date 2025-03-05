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كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 02:27 صباحاً - أعلن  السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي ، عن قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الـ17 للدوري.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء.

 

خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال.

 

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي.

 

الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبو علي.

 

واختتم منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

 

  

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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