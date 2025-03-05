كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 02:27 صباحاً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الـ17 للدوري.
وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء.
خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال.
خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي.
الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبو علي.
واختتم منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.