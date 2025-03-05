مسلسل فهد البطل الحلقة الرابعة.. نجل توفيق التمساح يعجب بشقيقة فهد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 01:30 صباحاً - استكملت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما ذهب حمزة العيلى "نادر توفيق التمساح" إلى البار التى تعمل فيه شقيقة فهد البطل، ليعجب بها، وهو ما ينبأ عن وجود دراما قوية فى الأحداث المنتظرة مع وجود خط درامي يربط ما بين إعجاب ابن قاتل أبيها بها، فى حين محاولة فهد الأخذ بالثأر.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل ظهور الفنان حجاج عبد العظيم فى دور والد ميرنا نور الدين، ويحاول برفقة أكثر من شخص فتح مقبرة فرعونية، ولكنه يجد نفسه مطالباً بقتل أكبر أبنائه، إذ قال له أحد الرجال الثلاثة الذين استعان بهم أنه من أجل فتحها عليه الإتيان بدم أكبر أبنائه، ومع كونه الوحيد فيهم الذى أنجب فلا يجد مهرباً من ذلك.

واستمرت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل فى إثارتها بعدما واصل أحمد عبد العزيز "غلاب" إظهار الشر فى مخططاته والحلقات الذى يظهر فيها، بعدما قتل شخصا رفض بيع أرضه له بإطلاق الذئاب عليه وعلى زوجته.

وهو ما كان أظهره فى الحلقة السابقة حينما أخبر رجاله بفعل ذلك رداً على رفض الرجل بيع أرضه له. أيضاً شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل استمرار الإثارة بعدما أثار العوضى "فهد" إعجاب توفيق التمساح بعد خناقته ونجاحه فى التصدي لرجال شامل فى منطقة شق التعبان، ليرسل له طالباً مقابلته.

تستمر الأحداث ويذهب العوضى لمقابلته من أجل تنفيذ خطة وضعها للانتقام منه بالاقتراب أكثر له حتى يكون ملازماً له ثم ينتقم.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل شهدت إثارة كبيرة بعد ذهاب لوسى "فايزة الشبح" لمنزل ابنها لتجده على علاقة مع ابنة توفيق التمساح، والتى أخبرتها بأنهما متزوجان من مدة، ثم وجد عصام السقا "ريكو" ورق الزواج بالفعل.

لوسى استمرت فى تهديدها لابنة توفيق التمساح وطالبتها بعدم الارتباط بابنها من جديد وألا تقترب منه وإلا ستفضحها فى الشارع كله.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل عبر نجاح فهد "أحمد العوضى" فى التصدي للرجال الذين حاولوا أخذه فى السيارة، إذ استطاع برفقة ريكو "عصام السقا" التصدي لهم، ثم أنقذته "كناريا" ميرنا نور الدين بعدما أخذته فى العربة التى تجرها بواسطة "التروسيكل"، ليشكرها فهد فيما بعد ويعرب لها عن امتنانه لهذا الموقف الذى بدر منها.

كانت انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل أمس مع مهاجمة أشخاص كُثر لمنطقة شق التعبان وحاصروا فهد البطل، بعدما سألوا عنه، وهو ما انتهت عنده الحلقة، وبالتالى بات غير معلوم من أين جاء هؤلاء الرجال وسبب هجومهم على فهد البطل، وهو ما يجعل الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل تجاوب عن هذا التساؤل.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل مشهد جمع غلاب مع زوجته ووالدة فهد "صفاء الطوخى"، والتى سألتهم أثناء قلقها على عمر ابنها باسترجاع الذكريات القديمة وسألته هل هو برىء من دم حماد شقيقه أم لا.

وكانت الحلقة انتهت عند تذكر العوضى مشهد قتل أبيه، ومساهمته في ذلك، ليقرر الذهاب له وهو ما يجعل الجمهور ينتظر انتقامه منه، فهل سينتقم منه على الفور أم سينتظر ويحصل على حقه بطريقة أفضل بدلاً من أن يتهور ويقتله ليعود بعدها إلى السجن مرة أخرى، وفى نفس الوقت ينتظر فهد، محسن منصور للحصول على حقه من فهد الذى قتل شقيقه.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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