مسلسل جودر 2 الحلقة 4.. جودر يصارع نمرا بعد غضب ملك الضحاك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 12:32 صباحاً - يبدأ جودر "ياسر جلال" خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر 2، والذى يُعرض على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، فى تعلم كيفية المبارزة بالسيوف، من ضرغام والذى يدربه على كيفية الدفاع عن نفسه لكي يتأقلم مع تلك الحياة، لكنه يشعر بالحزن والإحباط ويدخل عليهم ملك الضحاك ويطلب منهم مصارعة نمر.

وداخل حلبة المصارعة يبارز جودر ضرغام بالسيف أمام الملك الذي ابتاعه، ودخل في مصارعة مع صديقه الذي علمه كيف يحارب، وانتصر عليه وفي النهاية كان يجب أن يضربه بالسيف ولكنه رفض الاستماع لتعليمات الملك، مما جعل الملك يغضب ويطلق الأسود عليهما لقتلهما.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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