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الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد 3 .. ابن دينا الشربيني يتجه للسهر في الملاهي الليلية ويترك الكرة

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الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد 3 .. ابن دينا الشربيني يتجه للسهر في الملاهي الليلية ويترك الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:37 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، ترك شريف "حمزة دياب" ابن ليلى "دينا الشربيني"، لعب الكرة وأهمل تدريباته ليتجه لمصاحبة الفتيات  في تركيا، والسهر في الملاهي الليلية، بدلا من التركيز في مستقبلة بالكرة.

 

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد 3، بدأت بظهور الإعلامية لميس الحديدي تقديم الشاب شريف "يسبك"، عبر برنامجها كلمة أخيرة، حيث قالت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها : "والدة شريف "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني جابت مشجعة تركية من شعرها، ولو البنت قدمت بلاغ كان هيحصل مشكلة، والسيدة ليلي لديها سابقة أخرى الدخان طلع بسبب كانت بتطبخ عشان تعمل أكلة حلوة عشان تغذى ابنها، ولكن المسقعة عملت حريقة.. وأطلقوا عليها اسم الدبة".

 

 

 

ونشبت مشادة بين "ليلي" دينا الشربيني وزوجها "أحمد"، الفنانة شريف سلامة، بسبب حديث الإعلامية لميس الحديدي ووصفها مشجعى تركيا "الدبة"، ولكن زوجها أوقفها وكشف لها على ظهور شقيقة له، كما نشبت مشادة بين "عادل" الفنان حسين فهمى و والدة "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني، "فوزية"، الفنانة ميمي جمال بسبب دلق طبق عسل بطحينة على ملابسة.

 

وتعرفت، "ليلي" الفنانة دينا الشربيني على شقيقة زوجها "أحمد"، الفنان شريف سلامة. ودار نقاش بين ليلي والفنانة إسعاد يونس على أحساسها بأنها ابنتها أم لاء.

 

الفنانة إنجي المقدم تكشف لـ"ليلي"، بأن زوجها أحمد الزوج الثالث لها، وشقيقة الزوجة الثانية لها حسبما تحدثت معها والدتها الفنانة إسعاد يونس قبل مجيئهم، فما تقرر "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني رفع قضية على كل من تنمر عليها ووصفها "بالدبة".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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