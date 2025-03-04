الحزن يخيم على قرية الباشا بعد موت أول حفيد للعائلة فى مسلسل حكيم باشا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:37 مساءً - بدأت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 4 بطولة النجم مصطفى شعبان، ببكاء جميع الحضور في حفل سبوع نوح أول حفيد لعائلة الباشا، وكانت أمه "هايدى رفعت" منهارة ولم تصدق أن ابنها قد مات قبل أن يكمل عدة أيام من ولادته، أما أمها جلالة "سلوى خطاب" كانت تلوم نفسها وهي تولول بأنها هي السبب في موته وقد أصابت عينها روحه ومات.

على الجانب الآخر كان حكيم باشا (مصطفى شعبان) قد أمر رجاله بأخذ غزل (دينا فؤاد) للمستشفى لابن عمه الطبيب، بعدما أغشى عليها، وسلم الطفل الذي أدعت غزل أنه ابنه لعمّته عظيمة" عايدة فهمي".

وكانت قد بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بتفجير سيارته أثناء عودته من المطار، ثم بدأ إطلاق النار عليه من قبل إرهابيين الذين يسكنون الجبل، واستطاع حكيم وابن عمه بحر" محمد نجاتي" التصدي لإطلاق النار، وكان من الممكن أن يقضوا عليهم ولكن قرر حكيم أن يتركهم وهو يردد أن حسابهم سيكون قريب.

خرجت زوجة سليم" هايدي رفعت، من القصر بالنقود التي أعطاها زوجها لها، وطلب منها أن تسلمها لأمّها، وذلك من خلال حيلة قامت بها حتى لا تكشف أخت زوجها خروجها بالنقود، وبالفعل نجحت في ذلك وأعطت كل النقود لأمّها" سلوى عثمان".

ذهب بحر" محمد نجاتي" للقصر عند والده" أحمد فؤاد سليم"، وزوجته وبناته، وذلك بعدما أقنعه حكيم باشا" بضرورة الذهاب في سبوع ابن أخيه سليم، وبعدما وصل بحر للقصر، عاتبه والده نوح" أحمد فؤاد سليم، ولكن جاء رد نوح عليه قاسى، وكان مبرره لذلك أنه طالما كان قاسي مع أمه رحمة الله عليها، وهذا ما علمه القسوة عليه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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