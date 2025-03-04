الرئيس السيسى يعلن اعتماد البيان الختامى للقمة العربية وخطة مصر لإعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:36 مساءً - أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، والخطة المصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة.

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى ختام القمة العربية الطارئة بالقاهرة: "فى ختام هذه القمة المحورية، اتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصالدق ورؤيتكم ودعمكم المقدر.. واتوجه بالشكر لجلالة ملك البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على جهود جلالته فى عقد هذه القمة غير العادية".