ولى عهد الكويت: تهجير الشعب الفلسطينى غير واقعى ويمثل جريمة تطهير عرقى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:35 مساءً - قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولى العهد الكويتي: "تهجير الشعب الفلسطينى غير واقعى ويمثل جريمة تطهير عرقى، متابعا: "القضية الفلسطينية تواجه ظروفا استثنائية ومنعطفا غير مسبوق".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة بالقاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية: "يجب منع أى محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير والتوسع الاستيطانى وصياغة موقف عربى موحد لمواجهة أى محاولات لتهجير الفلسطينيين"

وطالب ولى عهد الكويت، صياغة خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية تنفيذ خارطة طريق ملموسة بملكية عربية قابلة للتطبيق، مشددا على أن السلام لن يتحقق بالقوة أو التهجير.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، فى التوافد على القاهرة، للمشاركة فى القمة، بعد موجة رفض عربى ودولى لمقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.