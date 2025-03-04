الأرصاد تعلن سقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:35 مساءً - يعتبر الطقس أحد العناصر الطبيعية التى تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، سواء كان ذلك من حيث درجات الحرارة أو الرطوبة أو الأمطار، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأربعاء 5 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، حالة من عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية غدا أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وأمطار خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتى: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة