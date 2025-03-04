الرئيس السيسى يعلن عن استضافة مصر مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:38 مساءً - أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، استضافة مصر مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل.

ودعا السيد الرئيس السيسى - خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة - جميع الدول الحرة؛ للمساهمة فى هذا المسار والمشاركة فى المؤتمر.

وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العدوان على غزة خلف وصمة عار على جبين الإنسانية.

وقال السيد الرئيس السيسى - فى كلمته فى افتتاح أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أن الحرب على غزة استهدفت تدمير وتفريغ القطاع من سكانه وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه.

كما أكد السيد الرئيس السيسى، أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، موجها الشكر لعأهل البحرين على جهوده المقدرة خلال رئاسة القمة العربية.