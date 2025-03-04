ملك البحرين يشيد بمبادرة مصر بشأن قطاع غزة ويدعو لدعمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:32 مساءً - انطلقت قبل قليل، فى القاهرة، أعمال القمة العربية غير العادية، برئاسة السيد الريس عبد الفتاح السيسى، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.



وفى كلمته بالقمة، قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة، مؤكدًا رفض بلاده أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني واستيطان أرضه.

كما أشاد ملك البحرين بمبادرة مصر بشأن قطاع غزة المطروحة على طاولة القمة الطارئة، داعيًا لدعم خطة مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة ⁧.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توسط الصورة التذكارية مع الزعماء والقادة المشاركين فى القمة، ثم اصطحبهم إلى القاعة المخصصة لانعقاد القمة.