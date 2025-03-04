أبو الغيط: وجود الفلسطينيين على أرضهم الضامن الحقيقي لتحقيق إعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:30 مساءً - أكد أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، موقف الجامعة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشدداً على ضرورة عدم السماح باستمرار الظلم التاريخي الواقع عليه.

وقال أبو الغيط في كلمته أمام القمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة، إن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بكرامة، وممارسة حقهم في تقرير المصير، أسوةً ببقية شعوب العالم.

وحذر ابو الغيط من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في الأراضي الفلسطينية، حيث لن يؤدي ذلك إلا إلى حالة من عدم الاستقرار وتكرار دوائر العنف، مؤكدا أن الحل العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، وضمان الأمن والاستقرار لشعوبها.

وشدد أبو الغيط، على إن إعادة إعمار غزة هو مسؤولية تاريخية وإنسانية، ووجود الفلسطينيين على أرضهم هو الضامن الحقيقي لتحقيق هذا الإعمار، وليس تهجيرهم أو إقصاءهم، مشيرا الى أن العقود الماضية أثبتت أن أي التفاف على استحقاقات السلام العادل لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للجميع.