الرئيس السيسى يكشف ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:30 مساءً - أعرب السيد الرئيس السيد عبدالفتاح السيسي، عن أمله أن تستمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من أجل استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

كشف السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، عن ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مبينا أن هذه الخطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة.

تابع السيد الرئيس: عملنا بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة.

أضاف، أن مصر تتولى تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التى يتعين أن تتولى حفظ الأمن فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاعتماد الخطة المصرية التى تحفظ للشعب الفلسطينى حقه فى إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه.