الرئيس السيسي يشكر العاهل البحريني على جهوده المقدرة في رئاسة القمة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:33 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس القمة العربية غير العادية حول فلسطين، بالشكر للعاهل البحريني على جهوده المقدرة في رئاسة القمة العربية

وتبحث القمة العربية الطارئة حول فلسطين، في القاهرة، خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.