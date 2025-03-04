الرئيس السورى أحمد الشرع يصل مقر انعقاد القمة العربية فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:33 مساءً - وصل الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع، إلى مقر انعقاد القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الوفود المشاركة فى القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية.

وتنطلق فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة فى القطاع.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، فى التوافد على القاهرة، للمشاركة فى القمة، بعد موجة رفض عربى ودولى لمقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضى، يروج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيى غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.