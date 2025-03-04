المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة ” بلدك معاك ” لدعم الأسر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:35 مساءً - إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى ، إستكملت المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة " بلدك معاك " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية .

وتضمنت الحملة تنفيذ " قافلة الخير " لتوزيع ( 65 ) ألف حصة ووجبة غذائية بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظات الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ .

كما شملت الحملة قافلة طبية بمحافظة البحيرة تضمنت عيادات لمختلف التخصصات الطبية ، وصيدليات لصرف الأدوية مجاناً لمستحقيها ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى على طلاب المدارس بنطاق المحافظة ، فضلاً عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية للإرتقاء بالمستوى التوعوى والتثقيفى من خلال التأهيل الوظيفى وتنمية المهارات ، وتنظيم عدد من الندوات ، والمشاركة فى الفصول التعليمية لمحو الأمية ، وتوزيع كميات كبيرة من الملابس والأثاث المنزلى لدعم الأسر الأولى بالرعاية .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم .