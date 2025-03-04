الرئيس السيسي يستقبل عددا من القادة والزعماء المشاركين بالقمة العربية غير العادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:35 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء عددا من القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التقاط صور تذكارية ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين إبراهيم طه قبيل بدء أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.