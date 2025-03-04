القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:30 مساءً - إستمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، شاركت القوات البحرية فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (42) فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة (160) ميل بحرى من حدود سواحل محافظة مطروح .

حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع بلاغ يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بنطاق البحر المتوسط ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ ، وقد تمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من إنتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث ، وقد تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .