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القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

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القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:30 مساءً - إستمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، شاركت القوات البحرية فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (42) فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة (160) ميل بحرى من حدود سواحل محافظة مطروح .

حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع بلاغ يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بنطاق البحر المتوسط ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ ، وقد تمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من إنتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث ، وقد تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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