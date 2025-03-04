رئيس مجلس السيادة السوداني يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:30 مساءً - وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول فلسطين.

وتنطلق، اليوم، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، لبحث خطة التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.