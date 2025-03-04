وزير العمل يستقبل وفدًا من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لتعزيز التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:30 مساءً - إستقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدًا من فريق عمل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في اطار برنامج مشروع الدخول إلي سوق العمل،برئاسة د. ريجين كوالمان ،رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والسيد خالد كرارة، رئيس "المشروع"..و وإستمع "الوزير"، إلى لمحة عامة عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بمصر،واستعراض مجالات العمل الرئيسية لبرنامج الدخول إلي سوق العمل،وأكد الوزير جبران على ترحيبه بتكثيف التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك ،مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..ووجه الوزير إلى بدء عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين لوضع خطة العمل التنفيذية للمشروع ...

تطرق الإجتماع إلى أهداف "المشروع" الذي يُنفذ على محافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية ،خلال 3 سنوات ونصف ،بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ،ويهدف إلى تحسين اوضاع دخول الشباب في مصر الي وظائف لائقة من خلال :تعزيز القدرات الاستراتيجية والفنية للادارة المركزية للتشغيل في الوزارة فيما يتعلق بصياغة سياسة التوظيف المستقبلية ،وتعزيز المهارات التقنية والتنفيذية لموظفي وحدة المساوارة بين الجنسين فيما يتعلق بتحسين دخول النساء الي سوق العمل ،وتقديم حلول رقمية لتعزيز التشغيل في ادارة التشغيل،وتوسيع خدمات التأهيل الوظيفي للشباب المصري بطريقة تستهدف فئات محددة وتهتم بالمساواة بين الجنسين ،وتوسيع الخدمات المُقدمة للشركات من مقدمي الخدمات اللذين تم اختيارهم من القطاع الخاص او العام فيما يتعلق بالتوظيف اللائق..شارك في اللقاء من وزارة العمل إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير .