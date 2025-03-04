محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمجمع الخدمات الشرطية وقسم حدائق الأهرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:32 مساءً - المحافظ يتابع حاله النظافة والإشغالات بالقطاع ويوجه بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين ومنع مخالفات البناء



حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة الموقف الإنشائي لمبني مجمع الخدمات الشرطية والجاري انشاءه بمنطقة ط بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مجمع الخدمات الشرطية بمنطقة هضبة الاهرام مكون من دور ارضى و ٤ أدوار وسيساهم فى تقديم الخدمات الشرطية مثل خدمات الأحوال المدنية والسجل المدنى لسكان ذلك القطاع الهام بالإضافة إلى زيادة عناصر الامان للمنطقة .

وخلال جولته التفقدية بحث المحافظ مع الجهات المعنية نسب الإنجاز وسبل إزالة اي معوقات للإسراع من وتيرة العمل مؤكداً على ضرورة سرعة استكمال الأعمال داخل المبنى لدخوله الخدمة ليعود بالنفع على سكان المنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار على الأهمية التى توليها المحافظة لقطاع هضبة الاهرام والحرص علي التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشريكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان حدائق الأهرام .

كما حرص المحافظ على الإطلاع ميدانياً على الحالة العامة للنظافة والإشغالات بقطاع هضبة الأهرام موجهاً بعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية علي الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتعامل الفوري مع اي أعمال بناء مخالف .

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم ورئيس قطاع هضبة الأهرام بضرورة التواجد الميداني والاستجابة الي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها بالتعاون مع الجهات المعنية في ضوء الالتزامات المكلف بها كل جهه .