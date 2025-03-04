حزب الجيل يشيد بالدور المصري ويدعو قادة "قمة فلسطين" إلى القيام بدورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:32 مساءً - أعرب حزب الجيل عن استنكاره الشديد لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا هذا القرار بأنه غير إنساني ويتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني، كما يشكل جريمة إبادة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ويزيد من معاناته المستمرة في غزة منذ عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في الثامن من أكتوبر 2023 وحصاره الخانق، الذي جعله يعيش في ظروف حياتية صعبة.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي، فى بيان له على أهمية القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها القاهرة اليوم، لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا المحورية والمركزية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة تتطلب تنسيق الجهود العربية وتوحيد الصفوف، معتبرًا إياها من أهم وأخطر القمم العربية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وشدَّد حزب الجيل، في بيانه، على أن حرمان المدنيين من المياه والغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وتدمير بنيتهم التحتية، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، مجددًا رفضه المخططات الصهيو-أمريكية الرامية إلى جعل فلسطين العربية أرضًا لليهود فقط، من خلال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل واستيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة، مشددا على أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وأشاد الشهابي بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر كانت وستظل الدولة الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث تواصل تقديم الدعم على كافة المستويات سواء السياسية والمادية والإنسانية، بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل متكرر لإدخال المساعدات وإنقاذ حياة الآلاف من الفلسطينيين.

ودعا رئيس حزب الجيل القمة العربية الطارئة "قمة فلسطين" إلى أن تقوم بدورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وإلى رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني البطل باقٍ في أرضه التاريخية، أرض الآباء والأجداد.

وشدد على ضرورة أن توجه القمة رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التخلي عن أوهامها وأطماعها بامتلاك غزة العربية الصامدة، وكذلك وقف دعمها للمخططات الصهيونية العدوانية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي.

واختتم البيان، بدعوة القادة العرب المشاركين في "قمة فلسطين الطارئة" إلى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وتنفيذ قراراته بحل الدولتين، بالإضافة إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم وغير الإنساني على غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية الضرورية للحياة.