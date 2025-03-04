ممثل أمير الكويت ولي العهد يتوجه إلى القاهرة لترؤس وفد الكويت في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:31 مساءً - توجه ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية غير العادية والتي ستعقد بمدينة القاهرة في العاصمة الإدارية.

وكان في وداعه على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.