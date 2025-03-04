حصاد جامعة حلوان شهر فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:31 مساءً - *نجاح طبي جديد: جامعة حلوان تُجري أول عملية منظار موجات فوق صوتية واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة

*جامعة حلوان تُحيي الفن في قلب القاهرة التاريخية: افتتاح مرسم القاهرة الخديوية الأول

*طالبات جامعة حلوان يحققن المركز الأول في مسابقة "Sustain the Future" للابتكار

*جامعة حلوان تنظم حفل تخرج خريجي ماجستير إدارة التعليم الدولي

*جامعة حلوان تستقبل سفير السودان والمستشار الثقافي لبحث دعم الطلاب السودانيين

*اجتماع اللجنة التحضيرية لمسابقة رالي بجامعة حلوان

*رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لاحتفالية اليوبيل الذهبي

*جامعة حلوان تعزز التعاون الدولي وتبحث آفاق الشراكة مع جامعة المستقبل العراقية

*فعاليات الموسم الثالث من "إنت النجم" لاكتشاف المواهب الطلابية بجامعة حلوان

*جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في بطولة القطاعات للجامعات المصرية والمعاهد العليا

*جامعة حلوان تتألق عالمياً: فضية الابتكار الدولي في الطاقة الخضراء من بين 438 مشروعاً

*في سابقة هي الأولى من نوعها.. أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم معرض السيارات المعدّلة

*"روبوتات تتنافس وعقول تبدع".. جامعة حلوان تشعل المستقبل التكنولوجي بمسابقة Robo Soccer

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم مرسم القاهرة الخديوية الأول بشارع الشريفين، في حدث فني وثقافي بارز يجسد التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.

وعَقَدَ مجلس جامعة حلوان جلسته برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس، حيث افتتح المجلس أعماله باستعراض شامل لحصاد أنشطة وإنجازات الجامعة خلال شهر يناير 2025.

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، والدكتور سامح متولي، مستشار رئيس الجامعة لإدارة النقل، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك في اجتماع تحضيري لمناقشة آليات تشكيل فريق عمل لتنظيم رالي دولي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق المبتكرين.

نجحت وحدة المناظير بكلية الطب جامعة حلوان في إجراء أول عملية من نوعها باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية لتشخيص واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة، دون الحاجة لإجراء فتحات جراحية، وذلك بمستشفى بدر الجامعي.

نظمت جامعة حلوان زيارة ميدانية استثنائية لطلابها إلى قاعدة المشير محمد حسين طنطاوي العسكرية بالهايكستب، حيث تعرف الطلاب على أحدث المعدات والتقنيات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة المصرية.

واصلت جامعة حلوان مشاركتها الفعالة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، من خلال تنظيم زيارات طلابية منظمة، وتأتى هذه المبادرة في إطار استراتيجية الجامعة الشاملة لتعزيز التنمية الثقافية والمعرفية للطلاب.

كما نظمت جامعة حلوان زيارة لطلابها من ذوي الهمم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي، تأتي هذه الزيارة في إطار دعم جامعة حلوان لدور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة رئيسية لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب.

انطلاقا من احتفال جامعة حلوان باليوم الوطني للبيئة

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان محاضرة توعوية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، كما نظمت الكلية فعالية خاصة بأهمية الزراعة والتشجير ودورهما في تحسين جودة البيئة والحفاظ على التوازن البيئي، وفي إطار الاحتفال نظمت كلية الفنون الجميلة معرض "أفق 2025"

شهدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان فعاليات مميزة ضمن مبادرة "مصر Gate نبوغ"، والتي تأتي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استقبلت الكلية 150 طفلاً للمشاركة في الفعاليات.

استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافي الكويتي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الكويتي، حيث تم مناقشة سبل التعاون وآليات مشاركة الكلية في الاحتفالات المرتقبة.

في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير الكوادر الإدارية وتحسين جودة الأداء المؤسسي، نظمت الجامعة دورة تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالمكاتب الرئيسية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية مؤتمره العلمي الثامن تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات"، وذلك يوم السبت 26 أبريل 2025 في مجمع الفنون والثقافة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقت في سبتمبر 2024، تواصل جامعة حلوان دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته.

كما نظّمت جامعة حلوان احتفالية خاصة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، حيث أن تكريم أبناء العاملين يعد تقليدًا سنويًا يعكس اهتمام الجامعة بأسرتها الكبيرة، مؤكداً أن الجامعة تفخر بأبنائها وتسعى دائمًا لدعمهم وتحفيزهم لمواصلة التميز العلمي.

وتحقيقًا لرؤية جامعة حلوان في تعزيز كفاءة كوادرها الإدارية ورفع جودة الأداء المؤسسي، نظمت الجامعة دورة تدريبية متخصصة لمديري العموم والقيادات الجامعية حول تحليل أنماط السلوك.

شاركت جامعة حلوان في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي عقد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت شعار اتحاد طلاب الجمهورية.

حققت طالبات قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان إنجازاً مشرفاً بحصولهن على المركز الأول في مسابقة "Sustain the Future"، والتي نظمتها مؤسسة E Youth المتخصصة في مجال ريادة الأعمال.

في إطار دورها المجتمعي الرائد، نظمت جامعة حلوان، ممثلة في مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تثقيفية توعوية بمشروع مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

تنظم المكتبة المركزية بجامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب، ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 16 فبراير حتى الخميس 27 فبراير 2025، وذلك بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

نظّمت جامعة حلوان حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج الماجستير في إدارة التعليم الدولي INEMA بين جامعة حلوان وجامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، وشهد الحفل تخرج الدفعة (12) من البرنامج والتي يآتي طلابها من 12 دولة مختلفة.

تنظم جامعة حلوان المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 لجوالي وجوالات الجامعة، تحت شعار "معًا من أجل المعرفة"، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير 2025، حيث تم اجتماع لمناقشة لائحة المهرجان الكشفي.

تشارك جامعة حلوان في مهرجان إبداع الموسم 13 لشباب الجامعات، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ويشارك طلاب الجامعة، وتأتي المشاركة المميزة لجامعة حلوان في العديد من المجالات.

نظّمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة حلوان، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، ونبذ التعصب والتطرف، إضافةً إلى نشر الوعي المجتمعي والأسري لحماية الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها.

استقبلت جامعة حلوان، السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، وتعزيز سبل دعم الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعة.

شارك طلاب جامعة حلوان في زيارة علمية مميزة لقيادة وحدات المظلات المصرية، تضمنت الزيارة جلسة تعريفية شاملة حول تاريخ قوات المظلات المصرية وطبيعة عملها والمهام البطولية التي تقوم بها في خدمة الوطن.

كما شهد الطلاب عرضاً عملياً مثيراً لتدريبات قوات المظلات، مما أتاح لهم فرصة فريدة للتعرف عن قرب على قدرات وكفاءة وحدات القوات المسلحة ودورها في تأمين الدولة المصرية ضد أي عدائيات محتملة.

شاركت جامعة حلوان في حفل الاحتفال الذي نظمته سفارة مملكة البحرين بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ57 لتأسيس قوة دفاع البحرين، وتمت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تأكيدًا على العلاقات المتميزة بين الجامعة والمؤسسات البحرينية، وحرص الجامعة على دعم التعاون الأكاديمي والثقافي.

نظم مركز الإنسانيات الرقمية لتوثيق التراث اللغوي والثقافي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "مقدمة في الإنسانيات الرقمية"، وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهم المختبرات الرقمية العالمية وآليات إنشائها، والعوامل الرئيسية لنجاحها، مثل البنية التحتية المعلوماتية وبناء المجموعات الرقمية التي تسهل وصول الباحثين إليها.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم رحلتين للطلاب الوافدين إلى كل من الأهرامات والإسكندرية، ضمن خطتها الشاملة لدعم أنشطتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع المصري.

وقد نظمت جامعة حلوان ندوة توعوية متخصصة حول مواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي تمثل انحرافاً عن المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية، حيث تناولت موضوعات منها مخاطر المراهنات عبر الإنترنت والتحديات التي يمثلها "الإنترنت المظلم".

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز البحث العلمي وربطه بالتطبيقات العملية، نظم مكتب تايكو وحاضنة أعمال Biocluster بكلية التمريض ندوة علمية تحت عنوان: "البحوث العلمية في التمريض من الأفكار إلى التطبيق".

عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشرفة على مشاركة جامعة حلوان في مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز مكانتها وريادتها في مجال الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

نظمت جامعة حلوان، ندوة تثقيفية حول الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب، وتم تناول أهم جوانب حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على مستقبل إبداعات الشباب.

في إطار الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي، شاركت جامعة حلوان في الندوة التثقيفية للمرأة المصرية تحت شعار "معًا بالوعي نحميها"، والتي أقيمت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور السيدة قرينته.

وانطلقت فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان، والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات، ويُعد هذا المعرض حدثًا بارزًا في المشهد الثقافي للجامعة، حيث يوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين فرصة متميزة للاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على دعم طلابها وتنمية مهاراتهم القيادية، شارك وفد من اتحاد طلاب الجامعة في فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة - مصر 2030".

كما أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لدورات التربية الوطنية للطالبات، في إطار الجهود المشتركة لتطوير المناهج وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية. تهدف هذه الدورات إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وفي إطار الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة حلوان، ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذه المناسبة التاريخية، ويأتي هذا الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الجامعة.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل العلمي مع الجامعات العربية والدولية، استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة المستقبل العراقية، برئاسة الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس الجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على دعم الإبداع والابتكار بين طلابها، وتعزيز دور الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، انطلقت فعاليات الموسم الثالث من مسابقة "إنت النجم"، التي تعد أكبر وأضخم حدث لاكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

شاركت جامعة حلوان في بطولة القطاعات للجامعات المصرية والمعاهد العليا للطلبة والطالبات (القطاع الأول) التي أقيمت في المدينة الشبابية بحي الأسمرات، وذلك في منافسات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة.

حقق فريق Rehydro Team من كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان إنجازاً دولياً مرموقاً في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. فقد حصد الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة الدولية MTE2025: IIA INTERNATIONAL INNOVATION AWARD في فئة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.

شهدت جامعة حلوان حدثاً فريداً من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، حيث نظمت أسرة طلاب من أجل مصر "معرض السيارات المعدّلة" داخل استاد الجامعة، وسط حضور طلابي كثيف، وضم المعرض 150 سيارة معدّلة بتصميمات وفئات متنوعة.

في إطار مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، نظمت جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "معاً لبناء المجتمع والحفاظ عليه" لمواجهة مخاطر المراهنات الإلكترونية والإنترنت المظلم والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح.

نظمت إدارة الجوالة والخدمة بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة، حملة توعوية حول أهمية الحفاظ على مياه النيل ضمن فعاليات المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والإرشادي الثاني والثلاثين لجوالة كليات الجامعة. يقام المهرجان هذا العام تحت شعار "من أجل المعرفة: خمسون عاماً جامعة حلوان منارة مجتمعية".

اختتمت جامعة حلوان فعاليات بطولة الشطرنج الثانية للأسر الطلابية، وأسفرت النتائج عن فوز عمر ياسر سليمان من كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، وطه أحمد حسين من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وعبد الله محمد النبوي من كلية الطب بالمركز الثالث.

نظم مركز العلاج الاجتماعى ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان ندوة حول الآليات المجتمعية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع.

انطلقت فعاليات ملتقى التراث الثامن تحت عنوان "النسيج المصري" بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التراث المصري العريق في صناعة النسيج، ودعم الصناعات الحرفية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الحرف التقليدية من الاندثار.

في مشهد يجمع بين الإبداع التكنولوجي والتنافس العلمي الرائع، نظمت كلية الهندسة بجامعة حلوان مسابقة "Robo Soccer" المتميزة للروبوتات الذكية، بمشاركة 46 فريقاً من الطلاب المبدعين، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية.

انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والإرشادي الثاني والثلاثين لجوالي وجوالات جامعة حلوان، تحت شعار "من أجل المعرفة: جامعة حلوان منارة مجتمعية - 50 عاماً من العلوم والفنون والتكنولوجيا"، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

حرصًا من جامعة حلوان على تعزيز مشاركة طلابها في الملتقيات العربية والدولية، ودعمهم في اكتساب الخبرات القيادية، شاركت الطالبة إيمان أشرف، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، في فعاليات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي.

استقبلت جامعة حلوان وفداً رفيع المستوى من مجموعة المعادي ستيل ALMS لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، خاصة في قطاع تصنيع وتشكيل الحديد، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الصناعية في مصر.

في إطار استراتيجية جامعة حلوان المتكاملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتعزيز منظومة البحث العلمي، نظمت وحدة دعم البحث العلمي ورشة عمل متخصصة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: تعزيز الكتابة الأكاديمية والتعامل مع اللوائح التنظيمية".

وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حدثاً علمياً بارزاً تمثل في مناقشة رسالة دكتوراه متميزة، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحظى بها المجمع كمنصة علمية وثقافية رائدة.

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حدثاً علمياً وفنياً بارزاً يتمثل في مناقشة رسالة دكتوراة والتي حملت عنوان "إستراتيجية مقترحة لوضع قواعد وأسس تدريب الخريجين لتأهيلهم في مجال التصميم الرقمي وطباعة وصباغة المنسوجات". وقد تميزت المناقشة باقترانها بمعرض فني يجسد التطبيق العملي لموضوع الرسالة.

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفل تكريم أبطال الجمهورية لبرنامج "دكتور ماث" لعامي 2024-2025، ويواصل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان استراتيجيته في استضافة الفعاليات التي تخدم المجتمع الأكاديمي والثقافي، في إطار رؤيته ليكون منبرًا للإبداع والتميز في مختلف المجالات.

كما قدمت رانيا عثمان لمحة عن تجربتها في مجال الرقمنة على مستوى القارة الأفريقية.

وبإمكاناته الفريدة وتجهيزاته المتطورة التي تضاهي كبرى المسارح والمنتديات الثقافية، يواصل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان دوره الرائد كمركز للإبداع والتنوير، حيث احتضن المجمع فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى "الشباب والأمن القومي".

استضاف مجمع الفنون والثقافة مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان "القيم الجمالية والوظيفية في عمارة الحضارات القديمة وأثرها على العمارة الداخلية في المغرب"، للباحثة مي عثمان جلال حسن.

هذا وحقق فريق كرة الصالات بنادي جامعة حلوان فوزاً مستحقاً على نظيره فريق المدينة المنورة بالمنيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تميزت بالأداء القوي والروح الرياضية العالية من الفريقين.

كما حقق فريق براعم جامعة حلوان لكرة القدم (مواليد 2013) فوزًا مستحقًا على نظيره فريق الأسواق الحرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة المحلية للبراعم.

وايضا حقق الفريق الأول لنادي جامعة حلوان مواليد انتصارًا مستحقًا خارج أرضه على نظيره نادي الظاهر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة قوية شهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفريق.

وحقق فريق جامعة حلوان مواليد 2005 فوزًا مستحقًا على نظيره فريق زهراء حلوان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما

و في إنجاز جديد يعكس قوة قطاع الناشئين، واصل فريق 2011 بنادي جامعة حلوان تألقه في منافسات كرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نادي النصر للصلب بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري، ليؤكد الفريق جدارته وقدرته على المنافسة بقوة.

في أجواء تنافسية مثيرة، انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 عاماً على صالة نادي جامعة حلوان، بمشاركة 520 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف الأندية المصرية.

حقق فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم مواليد 2005 انتصارًا ثمينًا على نظيره فريق حلوان البلد، في المباراة التي جمعت بينهما. وجاء الفوز بهدف نظيف أحرزه اللاعب عبد الرحمن حسني، بعد أداء قوي من الفريق الذي ظهر بمستوى مميز طوال اللقاء.

حقق فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم (مواليد 2006) فوزًا كبيرًا على فريق حدائق حلوان بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة المحلية. قدم لاعبو النادي أداءً مميزًا، وسيطروا على مجريات اللقاء منذ البداية، ليحسموا المواجهة بأربعة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد للمنافس.

حصد فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم (مواليد 2011) فوزًا اعتباريًا، وذلك بعد انسحاب فريق نادي حلوان البلد من المواجهة التي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات البطولة المحلية. وبذلك يُحتسب اللقاء لصالح نادي جامعة حلوان، ليضيف الفريق بثنائية نقاط جديدة إلى رصيده، ويواصل مشواره في البطولة بثبات.

حقق فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم، مواليد 2010، فوزًا مستحقًا على نظيره حدائق حلوان بثلاثة أهداف، في مباراة شهدت أداءً قويًا وحماسًا كبيرًا من لاعبي الفريق، ليواصلوا تألقهم في البطولة.

استقبل نادي جامعة حلوان النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، في زيارة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين النادي والاتحاد على مختلف الأصعدة، وبدأت الزيارة بجولة تفقدية لمنشآت النادي وملاعبه، حيث استمعت النائبة إلى شرح تفصيلي حول إمكانيات النادي والخدمات التي يقدمها لأعضائه.

هذا وحقق لاعبو نادي جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا بعد تألقهم في بطولة كأس مصر للبومزا، إحدى أقوى بطولات التايكوندو في مصر، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة في استاد برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير ومن 13 إلى 15 فبراير.

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جامعة حلوان فوزًا مستحقًا على فريق عرب الحصن بنتيجة (3-1) في مباراة قوية شهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفريق، حيث أحرز الأهداف كل من معتز محمود، محمود أبو عبيد، وأحمد أسامة، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد حسانين، والمدرب العام الكابتن سعيد قرني، وبإشراف إداري متميز من الكابتن محمد مادا والكابتن محمود أبو مازن.

وفي إطار حرص نادي جامعة حلوان على تلبية رغبات الأعضاء وتطوير مستوى اللاعبين، تقرر تكثيف تدريبات مدرسة تنس الطاولة بالنادي.

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان اجتماعه الحادي عشر، وذلك لمناقشة مستجدات العمل داخل النادي، واستعراض التقارير المالية والإدارية، إلى جانب مناقشة خطط تطوير الأنشطة الرياضية والاجتماعية.