بتوجيهات الوزير جبران :رصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:31 مساءً - تسوية ودية ..وتدريب مهني ..فرص عمل ..وتوعية بالحقوق والواجبات في مواقع العمل..

1- مديرية العمل بالقليوبية..

توعية بقانون العمل والصحة والسلامة المهنية ..

نظمت مديرية عمل بمحافظة القليوبية ندوة بعنوان "قانون العمل والقوانين ذات الصلة" وذلك بمقر جمعية المستقبل للتمويل الأصغر بشبرا وبحضور 11 من العاملين بالجمعية. وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية بأن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم وتكثيف التوعية والندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة وحرصاً على تعزيز حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التي أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة. حاضر بالندوة، الشيماء جمال "مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بشبرا وبحضور عزيزة حافظ مدير المكتب التنفيذي للجمعية. كما نظمت المديرية ندوة تثقيفية بعنوان سلامتك تهمنا بشركة كيروفست للأدوية بالعبور، في إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور عدد 8 موظفين من العاملين بالشركة. وأشار مدير المديرية إلى أن الندوة تضمنت عدداً من المحاور وهي (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الأرواح والمنشآت من الحوادث، تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، وعرض نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة). حاضر بالندوة الكيميائية دينا عبد الرازق مدير مكتب السلامة بالعبور بحضور الدكتور أشرف محروس حنا المدير المسئول بالشركة.

2- مديرية العمل الجيزة..

المشاركة بالوحدة المتنقلة في "تدريبات صقر 135"..

شاركت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني لتقديم خدمات التدريب داخل معسكر الإيواء بالمنطقة الصناعية بأبورواش، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 135 والذي تنظمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظة الجيزة لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضح محمد رمضان مدير المديرية أن مشاركة المديرية في التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهني المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية التي تقدمها المديرية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربون على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، مؤكداً استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.

3- مديرية العمل بالمنوفية ..

ندوة وقافلة طبية بمدينة منوف

نظمت مديرية العمل بالمنوفية ندوة توعوية في مجال شئون المرأة وقافلة طبية بمدرسة فيوتشر بمدينة منوف، وأوضح عماد سعيد مدير المديرية العمل أنه تم الكشف علي عدد 118 عامل وعاملة، وذلك بحضور محمود زيدان مدير منطقة عمل منوف، سمر عباس مدير مكتب تفتيش العمل بمنوف وتنسيق كريستينا إبراهيم مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية.

4- مديرية العمل بالإسماعلية.

تسليم 10 عقود عمل لذوي الهمم بالقنطرة غرب

قامت مديرية العمل بالإسماعيلية بتسليم ١٠ عقود عمل لذوي الهمم، وذلك في احتفال أقيم بمدينة القنطرة غرب، بحضور اللواء أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذي قام بتسليم العقود وأشاد بجهود مديرية العمل المستمرة في توفير فرص العمل لذوي الهمم لتمكينهم ودمجهم في سوق العمل.

ومن جانبه أوضح حسن رداد مدير المديرية بأن تسليم العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بدمج وتشغيل ذوي الهمم في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع خطط التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم اختيار مدينة القنطرة غرب لتكون مسرحًا لهذا الحدث المهم، الذي يعكس مدى اهتمام المديرية بتوفير فرص عمل لذوي الهمم وتمكينهم اقتصادياً. شارك في فعاليات التسليم : محمد أنور مدير مكتب عمل القنطرة غرب، سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني وحمدي النجار مفتش عمل .

5- مديرية العمل بالأقصر..

ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية ..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر سلسلة من الندوات التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بالأقصر، حيث نظمت المديرية ندوة توعوية بمكتب السلامة والصحة المهنية باسنا تناولت موضعات (أهداف السلامة، أنواع المخاطر بالمنشآت الصحية وخطة الطوارئ والإخلاء) وذلك بحضور 29 مستفيد، وقام بإلقاء الندوة الكيميائية زينب أبو الحجاج، الكيميائية نرمين عيد والكيميائية هيام علي مفتشي السلامة والصحة المهنية بمكتب اسنا.كما ألقت الكيميائية مروة محمد أحمد ندوة توعوية بالديوان العام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تحدثت فيها عن العمل في الأماكن المغلقة وخطة الطوارئ وتصاريح العمل وذلك بحضور 26 من العاملين بالشركة.وفي ذات السياق نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر ندوة توعوية بالفندق العائم "نايل ستوري" بعنوان "مكافحة الحرائق وخطة الطوارئ "حيث ألقت الندوة الكيميائية منال سمير عبد المعطي بحضور ١٦ من العاملين بالفندق.وقال الدكتور هشام محمد عبد الله مدير المديرية، أن المديرية مستمرة في تنفيذ توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بعقد تلك الندوات لرفع الوعي لدى العاملين بالمنشآت بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها وكذلك خطة الطوارئ والإخلاء وذلك للحفاظ على الثروة البشرية والمادية وخلق بيئة عمل آمنة ومواتية لصحة العامل وسلامة أماكن وأدوات العمل والإنتاج.

6- مديرية العمل بأسيوط ..

تسليم 8 عقود عمل لذوي الهمم..

قامت مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتوفير 8 فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتوقيع عقود العمل لهم بمقر المديرية، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط التي تحفظ حقوقهم وتضمن كافة الامتيازات المكفولة لهم بمقتضى القانون.

وأوضح سيد مصطفى مدير المديرية أن توقيع العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص من أجل استيفاء نسبة الـ 5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018ولائحته التنفيذية، وتطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له في هذا الشأن.

7- مديرية العمل بمطروح..

حملة تفتيشية عن عمالة الأطفال.. وندوة توعوية بحقوق المرأة ..

قامت مديرية العمل بمحافظة مرسى مطروح بتنظيم ندوة توعوية في مجال عمل المرأة، بقرية الأحلام الكيلو 93 بالساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد 12 من العاملين بالقرية. وأشار خالد عبد العزيز مدير المديرية إلى أن الندوة تناولت الحديث عن حقوق المرأة العاملة طبقا للائحة تشغيل النساء وعن حقوق العمال وواجباتهم تجاه العمل، وحاضر فيها فوزي عبد الحميد مدير المكتب وسهام السيد محمد مفتش المكتب. وأضاف مدير المديرية أن مكتب عمل مرسي مطروح نفذ حملة لمراقبة تشغيل الأطفال في المخابز بنطاق عمل المكتب، وذلك في إطار حرص الوزارة والمديرية على حماية الطفل والوقوف على حصوله لكافة حقوقه أثناء تشغيله لضمان حقوقه الأدبية والمالية مع عدم استغلاله بأي شكل من الأشكال والوقوف على نوعية الأعمال التي يتم تشغيله بها وأسلوب التعامل معه طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. تمت الحملة برئاسة علي نصيب مدير مكتب عمل مطروح ومفتش العمل رفعت توفيق .

8- مديرية العمل بالإسكندرية..

جولة ميدانية لمكاتب العمل التابعة للمديرية .

تفقد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية على مدار يومين، عدداً من مكاتب العمل بالمحافظة لمتابعة سير العمل والتأكد من فاعلية تقديم الخدمات للجمهور السكندري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالمتابعة المستمرة لمكاتب العمل والتأكد من تقديم الخدمات للجمهور بشكل لائق وتوفير كافة السبل لتسهيل الإجراءات.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم متابعة سير العمل واستقبال الجمهور وحسن التعامل معهم لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر، كما تم متابعة الأنظمة المختلفة من تفتيش العمل واستخراج كعب العمل، كما تم إجراء بعض الإصلاحات بمعرفة مركز المعلومات وذلك لتقديم الخدمات للجمهور بأفضل الوسائل.

وخلال الزيارة اجتمع وكيل المديرية بالعاملين والاستماع لمعوقات العمل وإمكانية التوصل لحلول مناسبة لها من أجل سهولة العمل والتيسير علي المواطن لتلقي كافة الخدمات بأفضل الإمكانات. وتقدم وكيل المديرية بالشكر لجميع العاملين على المجهود المبذول لخدمة الجمهور.

شملت الجولة زيارة (مكتب تفتيش شرق، مكتب السلامة والصحة المهنية وسط، مبنى الهانوفيل، مكتب تشغيل الدخيلة،مكتب تشغيل العامرية، مكتب تفتيش العامرية، مكتب السلامة والصحة المهنية الدخيلة، مكاتب علاقات العمل بالدخيلة والعامرية ومركز تدريب الهانوفيل).

9- مديرية العمل بالمنيا..

ندوة توعوية بحقوق العمال والمساواة بين الجنسين..

عقد مكتب عمل بنى مزار بالاشتراك مع المنطقة الشمالية ببنى مزار ندوة توعوية بحقوق العمال والمساواة بين الجنسين وذلك بمدرسة اللواء الخاصة بمركز بنى مزار بحضور 25 من العاملين والعاملات بالمدرسة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا أن الندوة تأتي في إطار حرص وزارة العمل بتوعية العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة بحقوقهم وواجباتهم وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بالمنيا. حاضر في الندوة محمد عبد الرحمن مدير المنطقة الشمالية ببنى مزار، علي خلف مدير مكتب عمل بنى مزار ورضا جمال مفتش مكتب عمل بنى مزار.

10- مديرية العمل بأسوان..

ندوة تثقيفية عمالية بمركز أسوان للعيون والليزر

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ندوة تثقيفية عمالية بمركز أسوان للعيون والليزر، حول التوعية بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمواد المتعلقة بتشغيل النساء وحقوقها والمزايا التي منحها أيها إلى جانب إلقاء الضوء حول المساواة بين الجنسين في الأجر وعدم التمييز لأسباب يمنعها القانون، وذلك بمشاركة 20 من العاملين والعاملات بالمركز.

وأفادت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مدير المديرية بأن تلك الجهود تأتي في إطار اهتمام وزارة العمل بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف العمالي والتعريف بحقوق وواجبات العامل في قانون العمل ولا سيما المرأة العاملة والمزايا التي منحها لها القانون مثل إجازة رعاية الطفل وتخفيض عدد ساعات العمل في حالات معينة وإنشاء دور للحضانة بأماكن العمل التي يزيد فبها عدد العاملين عن ٥٠ عامل. كما تطرقت الندوة للحديث عن أهمية تنظيم الأسرة ودوره في الحفاظ علي كيان الأسرة وإعطاء قدر كافي من الرعاية لكل طفل داخل الأسرة. حاضر في الندوة عبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان، حنان شوقي مسؤول وحدة المرأة والطفل بإدارة الرعاية وأميرة سمير تفتيش عمالي بمكتب عمل أسوان.